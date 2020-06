Além de ter sob sua responsabilidade o controlo do tráfego de telecomunicações, a UCTT fará a gestão do registo dos cartões de telemóvel e proteção e segurança de redes de telecomunicações, refere a nota.

"A UCTT vai gerir e manter atualizado o registo de subscritores de serviços de telecomunicações e manter atualizadas as soluções que visam a melhoria constante da qualidade de dados de registo de subscritores, em coordenação com os operadores", lê-se no comunicado.