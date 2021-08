"O Governo decidiu embarcar num processo de descarbonização do gás. Apesar de termos um gás que tem pouco conteúdo de emissões, apostamos no recurso a tecnologias de descarbonização que já existem, a nível mundial", afirmou Max Tonela.

Tonela falava aos jornalistas sobre o futuro das energias fósseis, face às crescentes preocupações globais com as mudanças climáticas.

O governante avançou que a indústria petrolífera desenvolveu tecnologias que tornam possível retirar o carbono do gás e devolver o poluente para a fonte, visando exportar um produto limpo.

Max Tonela referiu que o gás natural moçambicano tem pouco "conteúdo poluente" e será determinante na desativação de centrais térmicas a carvão usadas na África Austral e noutros países do mundo, no âmbito da redução das emissões de dióxido de carbono.

"Vamos assistir a um incremento do consumo de gás, por ser, entre os fósseis, aquele que é menos poluente e vamos também assistir a um incremento acelerado das energias renováveis, que ainda continuam a ser uma fonte intermitente", disse o ministro.

Com as suas "enormes reservas de gás", Moçambique quer ser um ator ativo na descarbonização, usando aquele recurso para o desenvolvimento económico do país, da África Austral e de outros países, acrescentou.

