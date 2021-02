"Não temos ainda detalhes sobre o seu funeral, mas todas as condições estão criadas para a realização de um funeral oficial", declarou Ludovina Bernardo, porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique.

A responsável falava após uma sessão do Conselho de Ministros na Presidência da República em Maputo.

O presidente do MDM, terceira força política moçambicana, e autarca da cidade da Beira foi transportado em 13 de fevereiro por via aérea para uma unidade de saúde da África do Sul, devido a um problema de saúde súbito, e morreu durante a madrugada de segunda-feira.

Além de líder do MDM e autarca da cidade da Beira, uma das principais do país, Simango era membro do Conselho de Estado.

Segundo informação avançada pelo MDM, Daviz Simango, de 57 anos, sofreu uma paragem cardíaca que lhe provocou a morte, mas o partido remeteu para mais tarde quaisquer pormenores sobre o seu internamento na África do Sul, que já durava há mais de uma semana.

O corpo de Daviz Simango está ainda na África do Sul e a família está a tratar da documentação necessária para a sua transladação, não havendo ainda uma data prevista para as cerimónias fúnebres.

Em declarações à imprensa hoje, o porta-voz do MDM, Sande Carmona, disse que está prevista uma sessão extraordinária da comissão política do partido na sexta-feira, um encontro cujos temas são a comunicação oficial sobre o falecimento do seu presidente e a convocação de um possível congresso para a eleição de um novo líder.

EYAC // LFS

Lusa/Fim