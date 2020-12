"A abertura solene será feita no dia 19 de março e o ano letivo estará organizado em três trimestres: o primeiro entre 22 de março e 11 de junho, o segundo de 21 de junho a 03 de setembro e, por fim, o terceiro trimestre de 03 setembro a 19 de novembro", declarou porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze.

Aquele responsável falava momentos após a 43.ª sessão do Conselho de Ministros na Presidência da República, em Maputo.

As aulas em Moçambique, que usualmente arrancam em fevereiro e terminam em novembro, foram suspensas em março devido à pandemia de covid-19 no âmbito do primeiro estado emergência no país.

Meses após a suspensão, as autoridades decidiram que os alunos das classes com exame (7.ª, 10.ª e 12.ª) deviam voltar às aulas faseadamente, mas sob fortes medidas de prevenção e mediante a criação de condições de higiene nas escolas.

Os alunos das classes sem exame continuam em casa e beneficiaram de passagens automáticas para o nível seguinte, no âmbito das medidas que o Governo tem vindo a tomar face à conjuntura imposta pela prevenção e combate à pandemia de covid-19.

No ensino público, Moçambique conta com um total de 13.337 escolas primárias e 677 escolas secundárias, segundo dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

Moçambique contabiliza 136 óbitos e 16.373 casos de infeção pelo novo coronavírus, 88 % dos quais dados como recuperados.

