"Nós esperamos que este equipamento ajude a proteger as equipas de saúde que estão na linha da frente da resposta à covid-19 enquanto trabalham para impedir a disseminação deste vírus", disse o tenente-coronel do Departamento de Defesa dos EUA, Fergal O'Reilly, citado no comunicado.

O equipamento, composto por máscaras, álcool e termómetros, é destinado aos profissionais do Centro de Investigação e Treino em Saúde da Polana Caniço (Cispoc), na cidade de Maputo.