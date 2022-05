No despacho publicado em Jornal Oficial, o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) evoca o "profundo significado para a população da ilha de São Miguel das festividades em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres", uma "tradição secular".

Assim, o Governo Regional concede tolerância de ponto aos trabalhadores da função pública "cujos serviços se encontrem sediados na ilha de São Miguel, no dia 23 de maio de 2022".

Os funcionários da administração pública "cujos serviços de encontrem sediados no concelho de Ponta Delgada" vão ter ainda tolerância de ponto na quinta-feira do Santo Cristo, 26 de maio.

Hoje, também foi publicado em Jornal Oficial um apoio financeiro da vice-presidência do executivo, liderada pelo centrista Artur Lima, no valor de cinco mil euros, para a organização da Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América.

Depois de dois anos suspensas devido à pandemia de covid-19, as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres vão decorrer entre 20 e 28 de maio em Ponta Delgada.

As festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres, consideradas a segunda maior manifestação religiosa do país depois das peregrinações a Fátima, levam anualmente milhares de peregrinos de todo o mundo até à ilha de São Miguel, oriundos das nove ilhas dos Açores, do continente, assim como dos Estado Unidos da América e do Canadá.

Segundo os dados históricos disponíveis, a primeira procissão em honra do Santo Cristo dos Milagres teve lugar em Ponta Delgada, em 11 de abril de 1700, ano em que a ilha de São Miguel foi abalada por fortes sismos.

