"Estamos a pensar no futuro imediato, numa reconversão paulatina desses desempregados noutros setores, designadamente da agricultura, no âmbito do desenvolvimento de projetos específicos que permitem aumentar a diversidade de produtos agrícolas produzidos no contexto regional", afirmou.

O grupo hoteleiro HBD, que explora três hotéis na ilha do Príncipe, despediu recentemente 194 trabalhadores, perto de um terço dos mais de 600 funcionários, alegando prejuízos acumulados devido aos efeitos do novo coronavírus