"Eu espero que finalmente o Chega contribua com o seu voto para que haja regulação da imigração a sério em Portugal", afirmou António Leitão Amaro, durante um debate de urgência no parlamento, agendado pelo Chega, intitulado "descontrolo na atribuição de nacionalidade e na necessidade de limitar o reagrupamento familiar".

O ministro assinalou que o Governo entregou hoje na Assembleia da República três propostas de lei, que serão discutidas "para a semana".

António Leitão Amaro considerou que "chegou o momento de finalmente o Chega poder contribuir com o seu voto para que haja pelo menos uma regra, uma solução, que controle mais a imigração em Portugal".

O líder do Chega defendeu que o seu partido "desde o dia um que quis controlar a imigração", enquanto o PSD, "com medo que o centro político se perdesse, vendeu a alma ao PS" e considerou que, tanto os últimos governos do PS, como os do PSD, foram "frouxos em matéria de controlo de imigração".

Na abertura do debate, o presidente do Chega questionou o Governo se "vai ou não impedir a continuidade do reagrupamento familiar em Portugal", considerando que os "números são alarmantes" e "tem que ser travado, custe o que custar".

Ventura pediu também ao ministro da Presidência que não trouxesse ao debate "conversa oca e vazia" e "dissesse cara a cara aos portugueses o quê e como vai fazer".

"Quem vai mesmo perder a nacionalidade depois de cometer crimes em território português? Vamos ou não acabar com os subsídios de asilo de quem vem para cá, de quem vê recusada a entrada cá e fica a receber apoios da Segurança Social durante meses? Vamos ou não fazer uma auditoria à AIMA para garantir que todas as autorizações criminosas dadas para entrar em Portugal nos últimos anos são devidamente investigadas?", questionou.

"Este é o repto do Chega, este é o repto de uma nação que quer ver resolvido de uma vez por todas um problema que a esquerda criou, mas que cabe agora à direita resolver. O tempo não era ontem, é hoje, o tempo de fazer é agora", disse o líder do Chega.

FM // SF

Lusa/Fim