"Face à subida dos preços dos fatores de produção, que afeta a pecuária na Madeira e todos os produtores europeus, nós já obtivemos junto da União Europeia autorização para começarmos a elaborar o regulamento para a chamada reserva de crise", revelou Miguel Albuquerque na abertura da Expo Pecuária, na Ponta Delgada, no norte da ilha.

O presidente do governo insular, de coligação PSD/CDS-PP, explicou que vai afetar verbas do orçamento regional e do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), para "compensar os produtores agropecuários relativamente à subida dos preços das rações", sem, no entanto, avançar com valores.

"Visa, no fundo, minimizar os custos de produção, ou seja, os custos da redução não terem tanto impacto no consumidor final e no próprio desenvolvimento das atividades empresariais", reforçou.

Miguel Albuquerque adiantou ainda que o regulamento já está a ser elaborado e espera que a atribuição dos apoios seja feita "logo a seguir ao Verão".

TFS // HB

Lusa/Fim