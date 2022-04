"Temos 70 milhões de euros de investimento em curso e temos mais 70 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência [PRR]" afetos a intervenções nesta área, afirmou Susana Prada, durante uma visita que efetuou às obras de reconstrução de um troço da Levada do Norte que foi danificado por uma derrocada em março.

Relativamente a estas obras de reconstrução, a governante explicou que "uma grande derrocada destruiu o talude sobranceiro ao lanço sul do Canal do Norte", o qual abastece 60% da população do concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da Madeira, e cerca de 9.000 regantes entre este município e o de Câmara de Lobos.

A intervenção, que teve um custo de 10 mil euros, foi fundamental para permitir o abastecimento a casas e regadio", salientou.

Susana Prada considerou ainda que este canal é "estratégico", motivo pelo qual o Governo Regional decidiu reforçá-lo, estando prevista uma intervenção de 20 milhões de euros, numa das suas áreas, nomeadamente, o túnel do Pedregal.

A responsável governamental com as pastas do Ambiente e Alterações Climáticas indicou ainda que este túnel "capta a água no seu interior [cerca de 10 litros por segundo], o que vai reforçar os caudais do canal e vai armazenar 40 mil metros cúbicos do inverno para o verão".

Além disso, acrescentou, também "vai transportar em segurança água de um troço degradado do canal do Norte que perde cerca de 50 litros por segundo".

"O túnel estará concluído no verão de 2023", afirmou.

AMB // VAM

Lusa/fim