O Conselho de Ministros deliberou "aprovar, com alterações, o projeto de decreto que prorroga, por mais 30 dias, o estado de calamidade cuja vigência termina às 23:59 minutos de hoje", refere, no comunicado divulgado à imprensa.

As alterações ao projeto, segundo o comunicado, visam o campeonato nacional de futebol, que poderá começar, e a retoma das atividades religiosas com as devidas restrições higiénico-sanitárias.

A Guiné-Bissau regista um total acumulado de 3.591 casos de covid-19 e 56 vítimas mortais.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

