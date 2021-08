"O Governo decidiu que esta é a maior infraestrutura de saúde do país e decidimos transformar este hospital numa unidade de referência nacional", afirmou o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam.

O primeiro-ministro pediu a "fiscalização do processo" para que as "obras sejam feitas com qualidade".

"Esta é a primeira fase. Na segunda fase vamos adquirir equipamentos para que de facto seja um hospital de referência nacional", salientou Nuno Gomes Nabiam.

O primeiro-ministro afirmou que o Governo "tem vontade" de trabalhar e que está "aberto a críticas".

"Achamos que são pedagógicas. Mas também pedimos que sejam justos a fazer críticos", afirmou.

"Este hospital tem de ter equipamento de ponta. A obra está lançada, os trabalhos vão arrancar, devem acabar dentro de quatro meses e depois vamos avançar com os especialistas para a aquisição de equipamentos", disse Nabiam, salientando o trabalho do ministro das Finanças no sentido de arranjar fundos para arrancar com as obras que vão beneficiar todos os cidadãos.

A primeira fase das obras vai incluir a reabilitação da maternidade, da urgência de medicina e de ortopedia, do laboratório de análises, da morgue, cuidados intensivos, bloco operatório central e dos pavilhões dos serviços técnicos.

