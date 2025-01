"O Governo acaba de aprovar um pacote de medidas" para melhorar a "capacidade de manutenção e produção de água", visando uma distribuição mais eficiente e o reforço de serviços de saneamento na cidade da Praia, mas também "noutros concelhos da ilha de Santiago", informou o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

O governante falava durante uma conferência de imprensa na capital, onde reconheceu o impacto causado por uma avaria, nas últimas semanas.

"A avaria em duas das quatro estações de dessalinização da cidade da Praia reduziu a produção para cerca de oito mil metros cúbicos diários, mas a situação já foi normalizada, com a produção retomada acima dos 15 mil", garantiu.

De acordo com Gilberto Silva, além da Praia, os investimentos hoje anunciados vão abranger municípios como Santa Cruz, Calheta de São Miguel e Ribeira da Barca.

O investimento de 583 mil contos (5,27 milhões de euros) visa melhorar a manutenção de equipamentos e as operações de dessalinização de água do mar (método através da qual o abastecimento é feito, dada a aridez do arquipélago), bem como serviços de saneamento.

O Governo está também a preparar um segundo pacote de medidas para assegurar a sustentabilidade das empresas responsáveis pelo fornecimento de serviços essenciais.

O ministro prometeu ainda ações semelhantes para as ilhas do Sal e São Vicente, respondendo a necessidades locais.

Entretanto, Paula Moeda, deputada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), criticou hoje a gestão do problema: "A situação da escassez de água atingiu contornos graves, colocando em causa a dignidade e bem-estar da população".

A parlamentar apelou ao Governo para "resolver de forma definitiva a degradação no abastecimento e qualidade dos serviços", considerando que a atual situação "afeta gravemente o quotidiano das famílias".

Descreveu ainda as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos: "Crianças a carregar garrafões, idosos com recipientes pesados à cabeça, famílias desesperadas à espera de autotanques, pagando mais para garantir um bem essencial".

A empresa Águas de Santiago explicou numa nota na Internet que uma avaria no sistema de produção esteve na origem das dificuldades.

