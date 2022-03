Foram exonerados do cargo Tarcísio de Feitas, que comandava o Ministério da Infraestrutura, João Roma, da pasta da Cidadania, Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, Tereza Cristina, da Agricultura, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional e Gilson Machado, do Turismo.

Mario Frias, que ocupava o cargo de Secretário de Cultura e Sérgio Camargo, que comandava a Fundação Palmares, também foram exonerados para disputar a eleição.

Está prevista ainda a saída do Ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que deverá concorrer ao cargo de vice-presidente na coligação de reeleição liderada por Bolsonaro.

A saída dos ministros também será anunciada hoje numa cerimónia no Palácio do Planalto, sede do Governo brasileiro, com a presença do Presidente, Jair Bolsonaro.

As mudanças aconteceram porque a lei eleitoral brasileira estabelece que ministros que desejam candidatar-se precisam deixar os cargos até no máximo seis meses antes da primeira volta das eleições nacionais, marcada para acontecer em 02 de outubro.

CYR // VM

Lusa/Fim