"O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (Mirempet) leva ao conhecimento público que após apresentação do relatório preliminar, alguns concorrentes solicitaram à Comissão de Avaliação informações adicionais, demandando tempo para o devido atendimento", referiu um comunicado do departamento governamental.

No documento, o executivo refere que à luz da lei do investimento privado, se tornou "necessária a realização de reuniões adicionais de esclarecimento com os concorrentes, pelo que não foi possível anunciar o resultado do concurso na data inicialmente prevista", 01 de março.

"Deste modo, o Mirempet informa que o anúncio da empresa ou consórcio vencedor do concurso será feito até ao dia 15 de março de 2021", conclui a nota do ministério.

Inicialmente, o anúncio do vencedor estava previsto para 31 de março do ano passado, mas foi adiado devido à pandemia de covid-19 que obrigou a suspender os trabalhos de avaliação e adjudicação até 09 de junho de 2020.

A refinaria do Soyo terá capacidade para processar 100 mil barris/dia.

Em 31 de janeiro de 2020, altura em que se realizou a abertura de propostas ao concurso público internacional para implementação de uma refinaria de petróleos no Soyo, província do Zaire, eram nove os concorrentes.

