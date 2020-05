Em comunicado, a que a Lusa teve hoje acesso, o Ministério das Finanças angolano refere que o valor permitirá a emissão de garantias de crédito para a cobertura de financiamentos concedidos pelos bancos comerciais, no quadro da política de diversificação da produção nacional e fomento da atividade empresarial no atual contexto macroeconómico do país.

O Projeto de Apoio ao Crédito, sob gestão do Ministério da Economia e Planeamento e enquadrado no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (Prodesi) e o aviso do banco central sobre a concessão de crédito ao setor real da economia "são as iniciativas que poderão beneficiar da garantia".