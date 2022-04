De acordo com um comunicado do órgão ministerial, o horário especial de emissão do bilhete de identidade vai das 08:00 às 17:30, de segunda a domingo, incluindo feriados.

"Os Serviços de Identificação Civil e Criminal estarão abertos para a recolha de dados e emissão de novos bilhetes de identidade e entrega de bilhetes não levantados pelos seus respetivos titulares", refere a nota.

A campanha teve início em 18 de março e estava previsto terminar em 31 de março.

Na campanha, o Governo propôs-se entregar 281.000 bilhetes de identidade que se encontram nos postos de identificação e não foram levantados pelos seus titulares, tendo já sido entregues até esta semana 52.736 documentos.

