"Trabalho não me vai faltar, e importância estratégica da região para a Europa também não; se não tomarmos conta disto, mais ninguém vai tomar, porque os Estados Unidos olham para o Sahel como um problema que afeta a Europa, a NATO também não tem instrumentos nem vocação para trabalhar aqui, portanto é a União Europeia que tem de usar os seus instrumentos para gerar uma dinâmica diferente na região", disse o antigo governante em declarações à Lusa em outubro, quando foi conhecida a nomeação.

Falando sobre o cargo que ocupará a partir de hoje, João Gomes Cravinho afirmou: "O meu trabalho é criar condições para que se possam pôr em prática algumas das vantagens que temos em termos de ajuda humanitária, cooperação para o desenvolvimento, criação de condições para apoiar as instituições e apoio para formação de forças de segurança, que são alguns dos muitos instrumentos que não estão a ser utilizados porque não se conseguiu encontrar a forma de diálogo e desenvolvimento de sinergias mais adequada para a região".

O Sahel é uma extensa área que atravessa longitudinalmente África, desde o Senegal até à Eritreia, mas o foco da UE vai centrar-se na Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Chade e Níger, sendo que em três deles houve golpes de Estado nos últimos anos (Mali, Burkina Faso e Níger), e deverá também ser dada uma atenção especial aos países da costa atlântica.

Do ponto de vista estratégico, esta região é muito importante para a Europa, não só devido à instabilidade que atravessa, mas também pelos problemas que pode trazer para o 'velho continente', de acordo com Gomes Cravinho.

Ainda em meados de outubro, o Governo português saudou a escolha do chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell (em final de mandato), referente ao nome de João Gomes Cravinho, adiantando que este cargo "prestigia Portugal" por ser uma "importantíssima missão".

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) deram o aval final à nomeação do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, como representante especial para o Sahel, no dia 18 de novembro.

"O Conselho nomeou hoje João Cravinho Representante Especial da UE (REUE) para a região do Sahel. O novo REUE contribuirá ativamente para os esforços regionais e internacionais no sentido de alcançar uma paz duradoura, a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável na região, que inclui o Burkina Faso, o Chade, o Mali, a Mauritânia e o Níger", refere a instituição em comunicado.

"O REUE colaborará também com os países da bacia do Lago Chade e com outros países e entidades regionais ou internacionais dentro e fora da região, incluindo o Magrebe e o Golfo da Guiné e os países vizinhos afetados pela dinâmica do Sahel", é também referido.

MBA (ANE) // MLL

Lusa/Fim