GNR detém homem na posse de mais de 2.200 doses de haxixe em Paços de Ferreira

A GNR de Freamunde deteve, na terça-feira, no concelho de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, um homem de 22 anos, que tinha em sua posse mais de 2.200 doses de haxixe, foi hoje anunciado.