Segundo um comunicado do Comando Territorial de Évora da GNR, a apreensão foi efetuada na terça-feira, pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Évora.

"Na sequência de uma denúncia a relatar a presença de três homens a pescarem em local proibido, uma patrulha deslocou-se ao local, tendo surpreendido os suspeitos, com idades entre os 30 e os 70 anos, a recolherem as armadilhas (200 covos), usadas na captura do pescado, e com 330 quilos de lagostins", refere o comunicado.

Os suspeitos foram identificados e todo o material usado, incluindo três embarcações, foi apreendido.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) indica ainda que o pescado foi entregue para incineração, após inspeção veterinária e o processo comunicado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Portel e do NPA de Reguengos de Monsaraz.

