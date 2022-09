No primeiro discurso após a votação de domingo, Meloni, que deverá tornar-se a primeira mulher a liderar o executivo de Itália, garantiu que o partido irá governar "para todos".

"Os italianos enviaram uma mensagem clara de apoio a um governo de direita liderado" pelo Irmãos de Itália, disse Meloni, num breve discurso à imprensa na capital, Roma.

A coligação de direita e extrema-direita, liderada pelo partido Irmãos de Itália, pode obter entre 41% a 45% dos votos nas legislativas realizadas no domingo em Itália, segundo as sondagens à boca das urnas.

A participação nas eleições gerais da Itália no domingo foi de cerca de 63,81%, abaixo do valor de 72,9% registado nas eleições de 2018, disse a ministra do Interior italiana, Luciana Lamorgese.

