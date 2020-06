Apesar de ter havido um surto de covid-19 no recinto de construção do complexo industrial, na Península de Afungi, a situação foi dada como resolvida no início deste mês e a área será palco de uma visita do ministro dos Recursos Minerais e Energia esta sexta-feira.

Nem a pandemia nem os ataques armados na região em redor do investimento comprometeram a meta: a Total mantém o ano de 2024 como prazo previsto para iniciar a produção naquele que é o maior projeto de investimento em curso em África.