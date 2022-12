De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), não há qualquer outra confirmação desta alegada tentativa de golpe de Estado para além da declaração do Governo, havendo apenas alguns relatos de soldados que se deslocaram pelo quartel-general presidencial no centro da capital, Banjul, na terça-feira à noite, e boatos sobre uma tentativa de golpe.

"O Governo da Gâmbia anuncia que, com base em informações secretas, que alguns soldados do exército gambiano estavam a conspirar para derrubar o Governo democraticamente eleito do Presidente Adama Barrow, mas o alto comando (das forças armadas da Gâmbia) montou rapidamente uma operação militar ontem [terça-feira] e prendeu quatro soldados ligados a esta alegada tentativa de golpe", escreveu o porta-voz do executivo e conselheiro presidencial, Ebrima G.

Os quatro soldados estão a ser interrogados pela polícia militar e três cúmplices estão a ser procurados, acrescentou, recomendando aos "cidadãos, residentes e membros do corpo diplomático e consular a prosseguirem os seus negócios normalmente; a situação está totalmente sob controlo e não há necessidade de entrar em pânico".

O correspondente da AFP no país diz que a situação é perfeitamente normal neste pequeno país que só desde 2017 tem um regime democrático, considerado frágil, depois de 20 anos de ditadura de Yahya Jammeh.

A confirmar-se, esta seria a mais recente tentativa de golpe na África Ocidental desde 2020, após dois golpes bem sucedidos no Mali e no Burkina Faso e outro na Guiné-Conacri, e uma tentativa na Guiné-Bissau, que está fisicamente próxima da Gâmbia, separada apenas por uma pequena faixa de 300 quilómetros de território senegalês.

