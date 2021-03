Embora com restrições, devido à pandemia covid-19, a 14.ª edição da feira decorre no Centro Financeiro Internacional do Dubai até 03 de abril, com a presença de 50 galerias de 31 países, e conta com a presença da Perve Galeria, a única galeria portuguesa representada.

Muitas feiras de arte contemporânea foram adiadas em 2020 devido à pandemia, mas a Art Dubai vai realizar-se, mesmo com limitações de uso da capacidade do espaço, com distanciamento social, uso obrigatório de máscara e testes aos organizadores e expositores.

Naquela que é considera a mais importante feira de arte no Médio Oriente, o curador da Perve Galeria, Carlos Cabral Nunes, irá apresentar obras dos artistas Teresa Balté (Portugal, 1942), Ernesto Shikhani (Moçambique, 1934-2010), Lizette Chirrime (Moçambique, 1973), Reinata Sadimba (Moçambique, 1945) e Tchalé Figueira (Cabo-Verde, 1953), indica um comunicado da galeria.

Também apresentará obras dos artistas Marya Al Qassimi (Emirados Árabes Unidos, 1993) e Ivan Villalobos (Chile, 1975).

Nesta edição da Art Dubai, a Perve Galeria está integrada na Secção Contemporânea, dedicada a obras de artistas contemporâneos e de diferentes gerações, com um projeto sobre a criação de um diálogo sobre as questões de género, pluriculturais e geracionais.

No âmbito desta presença na Art Dubai o diretor da Perve Galeria, indica ainda, no comunicado, que pretende estabelecer contactos, para, ainda este ano ou em 2022, a Coleção das Lusofonias seja também exposta no âmbito da Expo Dubai, prevista para outubro deste ano.

A Coleção das Lusofonias, desenvolvida na década de 1990 pela Perve Galeria, reúne arte moderna e contemporânea dos países de língua portuguesa, e já foi apresentada em diversas cidades, nomeadamente em Ancara, Istambul e em Nova Deli.

