Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a unidade hospitalar disse, no seguimento da notícia "que refere constrangimentos na atividade" dos serviços, que ambos se mantêm "em funcionamento, 24 horas por dia".

A Lusa noticiou hoje, citando fonte sindical, que "as urgências pediátricas de Faro e Caldas da Rainha estão encerradas este fim de semana, assim como as urgências obstétricas do Hospital Garcia de Orta, onde até as urgências gerais estão limitadas".

Segundo o presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, a falta de médicos levou a que a urgência obstétrica e ginecológica do HGO não receba grávidas este fim de semana e a Urgência Geral deste hospital esteja hoje a sofrer constrangimentos.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) está a enviar doentes para outras unidades, acrescentou Roque da Cunha.

No esclarecimento enviado, o Hospital Garcia de Orta lembrou que, por os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) funcionarem em rede, solicitam, sempre que necessário, o "Desvio CODU".

Este consiste no pedido ao INEM para que as ambulâncias com doentes urgentes/críticos sejam temporariamente desviadas para outras instituições do SNS.

"Este procedimento tem como objetivo proporcionar aos doentes uma mais rápida e adequada resposta" e pode dever-se a diferentes motivos, como "elevada afluência e sobrelotação dos serviços, ter esgotado a capacidade de internamento, equipas incompletas/reduzidas ou limitações de espaço físico".

O Garcia de Orta reconheceu que, "ocasionalmente, por motivos de elevada afluência e equipa médica incompleta, tem solicitado ao CODU o temporário encaminhamento de utentes urgentes/críticos para outros hospitais".

Contudo, durante esse período, os serviços de Ginecologia e Obstetrícia e de Urgência Geral permanecem "em funcionamento, garantindo a presença mínima de médicos internistas", pelo que "é garantido o atendimento de todos os doentes que chegam pelos seus próprios meios".

No Portal do SNS, consultado pela Lusa, é referido que o Serviço de Urgência Obstétrica/Ginecológica do Hospital Garcia da Orta esteve fechado das 08:00 de sábado, reabrindo às 08:00 de hoje, o mesmo acontecendo com o bloco de partos.

