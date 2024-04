De acordo com as mais recentes previsões de diversos economistas, o Produto Interno Bruto (PIB) português terá crescido entre 1% e 2,1%, em termos homólogos, no primeiro trimestre, depois de ter registado uma expansão de 2,1% em termos homólogos no quarto trimestre de 2023 e 0,7% em cadeia.

O Fórum para a Competitividade estima que a economia portuguesa tenha crescido entre 1% e 1,3% no primeiro trimestre do ano face ao período homólogo e entre 0,3% e 0,6% em cadeia, de acordo com a nota de conjuntura divulgada em abril.

Por seu lado, o Barómetro CIP/ISEG, estima um crescimento homólogo do PIB entre 1,7% e 2,1%, no primeiro trimestre, e de 1,1% a 1,5% em cadeia, devido ao crescimento da produção na indústria, construção e serviços.

Já o NECEP - Católica Lisbon Forecasting Lab prevê uma expansão do PIB de 1,2% nos primeiros três meses do ano face a igual período de 2023 e de 0,5% em cadeia.

A economia portuguesa cresceu 2,3% na totalidade de 2023, com a contribuição da procura interna, embora num nível inferior a 2022, tendo havido ainda no ano passado uma desaceleração do consumo privado e do investimento, de acordo com dados do INE.

No Programa de Estabilidade 2024-2028, remetido pelo Governo ao parlamento, o Ministério das Finanças prevê (num cenário de políticas invariantes) um crescimento da economia portuguesa de 1,5% este ano, em linha com o projetado no Orçamento do Estado para 2024 e uma décima abaixo das previsões macroeconómicas da Aliança Democrática (AD) no programa eleitoral.

