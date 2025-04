O enorme incêndio perto de um posto de abastecimento de combustível em Putra Heights, no estado Selangor (oeste), era visível a quilómetros.

A infraestrutura afetada pertence à petrolífera estatal malaia Petronas, que disse em comunicado que o incêndio começou às 08:10 (01:10 em Lisboa).

O corpo de bombeiros do estado de Selangor (oeste) relatou em comunicado "uma fuga num gasoduto que se estende por aproximadamente 500 metros, com chamas a atingir uma altura considerável".

Sete moradores, incluindo dois idosos, tiveram de ser resgatados depois de várias casas terem ardido e muitas outras habitações terem sido evacuadas.

A unidade de gestão de catástrofes de Selangor disse em comunicado que o incêndio se alastrou a várias casas numa aldeia próxima, e estão a ser feitos esforços para resgatar os residentes presos.

A unidade acrescentou que várias pessoas sofreram queimaduras e foram levadas para tratamento, mas a extensão total dos danos está a ser avaliada, e disse que o fornecimento de gás à instalação foi cortado.

Três postos de abastecimento de combustível próximos do local do incêndio não foram afetados, mas foram temporariamente encerrados como medida de precaução, disse a Petronas, acrescentando que as investigações ainda estão em curso.

Os residentes que celebravam o Eid, um feriado muçulmano que marca o fim do período sagrado do Ramadão e é observado como feriado público na Malásia, onde o Islão é a religião maioritária, foram obrigados a fugir da zona.

"De repente, ouvimos um grande estrondo e depois um caos total", disse uma pessoa que vivia a 200 metros do incêndio, citada pelo jornal The Star.

"Saímos imediatamente da casa e vimos outros moradores a sair também", acrescentou.

VQ // VQ

Lusa/Fim