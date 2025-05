Em comunicado, a PSP adiantou que foram registados 7.303 crimes de furto em casas e que se tem "verificado uma diminuição gradual ao longo dos últimos anos" deste tipo de crime.

O número de furtos em casas tem vindo a diminuir nos últimos cinco anos: foram registados 8.000 crimes em 2020, 7.943 em 2021, 8.091 em 2022, 7.490 em 2023 e 7.303 no ano passado.

Praticamente metade destes furtos (49%) aconteceu com recurso a arrombamento, escalamento ou utilização de uma chave falsa.

"Os grupos criminosos que levam a cabo este tipo de crimes, embora não alterem muito os métodos de introdução nas habitações, para além de estudarem as rotinas diárias dos moradores, exploram sempre, com tempo, as vulnerabilidades existentes na segurança dos imóveis", explicou a PSP em comunicado.

Em relação à prevenção, a PSP deixa vários alertas: trancar sempre a porta de casa quando sair, certificar-se de que a porta do prédio e o portão da garagem estão fechados, manter roupa estendida ou deixar alguma luz de presença para indicar que está alguém em casa, não divulgar nas redes sociais as rotinas, não ter em casa elevadas quantidades de dinheiro ou joias e anotar dados sobre pessoas ou carros suspeitos.

A PSP deixa ainda o alerta para que as queixas sejam apresentadas o mais depressa possível, quer seja na condição de vítima, quer seja na condição de testemunha.

