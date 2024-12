"É com profundo pesar que anunciamos a morte súbita de Isak Andic, nosso presidente não-executivo e fundador da Mango, num acidente ocorrido neste sábado", afirmou Toni Ruiz, diretor-executivo da empresa, num comunicado.

Na nota não foram avançados mais pormenores sobre as circunstâncias da morte do empresário de 71 anos de origem turca, mas a imprensa espanhola afirma que morreu na sequência de uma queda numa ravina durante uma caminhada com vários membros da sua família perto de Barcelona, na Catalunha, no nordeste de Espanha.

"Isak era um exemplo para todos nós. Dedicou a sua vida à Mango, deixando uma marca indelével através da sua visão estratégica, liderança inspiradora e compromisso inabalável com os valores que ele próprio incutiu na nossa empresa", acrescentou Ruiz.

Os primórdios da Mango remontam a 1984, quando Isak Andic, com a ajuda do seu irmão mais velho Nahman, abriu a sua primeira loja, que teve um enorme sucesso, no Paseo de Gracia, a famosa rua comercial de Barcelona.

A Espanha tinha acabado de sair de uma ditadura de décadas, que terminou com a morte do general Francisco Franco em 1975, e os consumidores estavam ávidos de roupas mais modernas.

A Mango tornou-se um dos principais grupos internacionais de moda, com cerca de 2.800 lojas em todo o mundo e 15.500 empregados, de acordo com o seu sítio na Internet.

