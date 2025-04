Fundação promove rastreios gratuitos da voz entre 14 e 17 de abril

Lisboa, 04 abr 2025 (Lusa) -- A Fundação Gestão dos Direitos do Artista (GDA) realizará de 14 a 17 de abril rastreios gratuitos da voz, na Unidade de Voz do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, no âmbito do Dia Mundial da Voz.