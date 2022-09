Do Páteo de São Miguel ao Centro de Inovação Social, do Enoturismo Cartuxa ao Centro de Arte e Cultura, a FEA preparou atividades gratuitas para toda a família, que vão preencher os quatro dias da iniciativa, em que 'abre portas' aos visitantes.

O programa do evento, enquadrado também nas celebrações do Dia Europeu das Fundações e Doadores, que se comemora no sábado, dia 01 de outubro, explicou a instituição.

"Com esta iniciativa, a Fundação Eugénio de Almeida associa-se às celebrações do Dia Europeu das Fundações e Doadores, cujo objetivo é tornar mais visível o impacto social destas instituições em benefício dos cidadãos e das comunidades", destacou.

Música, arte, cultura e património são os 'ingredientes' desta 10.ª edição do Dia Aberto da FEA, que dá a conhecer os espaços, os projetos e as equipas que cumprem, diariamente, a missão da instituição criada por Vasco Eugénio de Almeida.

No primeiro dia, na quinta-feira, está previsto o espetáculo "Fatma", a partir do livro do mesmo nome, da autoria de Conceição Dinis Tomé, e cuja leitura encenada, dirigida às escolas, vai ter lugar no Jardim das Casas Pintadas.

A Corrida da Fundação Eugénio de Almeida, à noite, é a proposta para fechar a primeira jornada e "percorrerá alguns locais emblemáticos da cidade relacionados com a história da Família Eugénio de Almeida".

Para sexta-feira, estão previstos 'workshops' infantis, o espetáculo para escolas intitulado "Click to Click" ou a apresentação do Projeto Re.Ler -- Livros Solidários, que "dá o melhor fim ou começo aos livros que estão parados nas estantes" e desafia os participantes a levarem consigo um livro para oferecerem.

A realização de quatro tertúlias científicas, no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores, sobre sustentabilidade, património cultural, história e bem-estar e envelhecimento, organizadas por investigadores da Universidade de Évora, é outra iniciativa agendada para sexta-feira, decorrendo ainda nessa noite um concerto acústico com Mia Lucas e outras atividades.

No fim de semana, estão disponíveis atividades como visitas livres ao património e aos equipamentos culturais da FEA, como o Arquivo e Biblioteca, Coleção de Carruagens, Paço de São Miguel, Jardim das Casas Pintadas ou Centro de Arte e Cultura, assim como exposições temáticas, 'street-food', animação de rua ou concertos, entre outros atrativos.

O programa integra, entre outros momentos, visitas guiadas e provas no Enoturismo Cartuxa, visita comentada à Casa de Fresco do Jardim do Paço de São Miguel, visita dramatizada à Coleção de Carruagens ou a conferência "O Chalet da Quinta das Águas Livres" (domingo), pela professora Isabel Mendonça, que vai revelar a figura de Carlos Maria Eugénio de Almeida como o principal promotor deste projeto de residência no concelho de Sintra (Lisboa).

