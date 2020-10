Segundo um comunicado divulgado no portal do Ministério das Finanças (MINFIN), a duplicação das remunerações pagas nos dias 23 e 24 de setembro abrangeu 2% do total da massa salarial dos funcionários públicos e 11% da segunda parcela do complemento do décimo terceiro mês (subsídio de Natal).

Os valores pagos a mais vão ser devolvidos ao Tesouro Nacional através de descontos mensais nas prestações remuneratórias dos próximos seis meses no caso dos salários.