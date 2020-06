Fugir da fome é um desafio no renovado estado de emergência em Moçambique

Leonor Mathe vende biscoitos no terminal de transportes da Praça dos Combatentes em Maputo e hoje, no primeiro dia útil da segunda prorrogação do estado de emergência devido à covid-19 em Moçambique, arriscou sair à rua para "fugir da fome".