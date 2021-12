Depois de duas tentativas frustradas, em que perdeu frente a Annegret Kramp-Karrenbauer, em 2018, e já este ano, em janeiro, frente a Armin Laschet, o advogado e antigo líder parlamentar da CDU chegou à liderança da formação, com 62,1% dos votos.

O maior partido de oposição anunciou hoje, na sua sede, os resultados de uma votação inédita que permitiu aos seus 400 mil membros escolher por correio ou 'online' o novo líder, num escrutínio que começou a 4 de dezembro e terminou esta quinta-feira.

No total, foram cerca de 240 mil os votos reunidos. O resultado deverá agora ser confirmado no congresso do partido previsto para os dias 21 e 22 de janeiro.

Merz contava com dois adversários nesta corrida. Norbert Röttgen, antigo ministro do Ambiente, que também já tinha sido candidato uma vez, e que obteve 25,8% dos votos, e o estreante Helge Braun, chefe de gabinete de Merkel desde 2018 até à sua saída, a semana passada, que conseguiu 12,1%.

O diário "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) descreve Röttgen e Braun como "garantias da continuação do caminho iniciado por Merkel". Com Merz antecipa-se uma CDU mais conservadora e mais crítica com as decisões do passado.

Laschet anunciou que abandonaria a liderança da CDU onze dias depois das eleições gerais de setembro, que deram ao partido o pior resultado de sempre.

JYD // PAL

Lusa/Fim