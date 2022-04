"Vamos reunir de imediato o secretariado da Frente Comum para avaliar que desenvovimento vamos propor aos sindicatos da Frente Comum em termos de luta dos trabalhadores da administração pública", disse o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana.

O dirigente sindical falava aos jornalistas, em Lisboa, no final da primeira reunião com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, desde que o novo Governo entrou em funções, um encontro onde o executivo manteve a atualização salarial em 0,9% este ano, apesar da subida da inflação.

"Vamos realizar uma cimeira da Frente Comum no dia 26 de abril e daí sairá com certeza alguma conclusão quanto à resposta a dar a esta inflexibilidade absoluta do Governo", frisou o sindicalista.

Para Sebastião Santana ao não avançar para aumentos salariais intercalares, mantendo a atualização de 0,9%, apesar da subida da inflação, o executivo está também a dar um "péssimo sinal ao privado".

A Frente Comum foi a última a ser recebida hoje no Ministério da Presidência, após as governantes tere recebido o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) e da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap).

As reuniões com os sindicatos da administração pública acontecem uma semana depois da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) no parlamento.

