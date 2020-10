Frelimo saúda PR moçambicano pelo anúncio da trégua com grupo dissidente da Renamo

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, saudou hoje o Presidente moçambicano pela trégua na perseguição à autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo dissidente da principal força de oposição acusado de protagonizar ataques no centro do país.