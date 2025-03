O nome do histórico bloquista consta da proposta de candidatos aprovada hoje por unanimidade pela assembleia distrital de Braga, à qual a agência Lusa teve acesso, e que terá que ser ratificada pela Mesa Nacional de domingo, órgão com o poder para decidir o primeiro quinto dos candidatos nos círculos com mais de três deputados.

Francisco Louçã, economista, 68 anos, regressa assim às listas do partido mais de uma década desde a última vez: em 2011, foi o escolhido para encabeçar a lista do partido nas legislativas por Lisboa, afastando-se da coordenação do partido no ano seguinte.

Antigo líder do Partido Socialista Revolucionário (PSR), Louçã foi coordenador do BE entre 2005 e 2012 e um dos rostos mais mediáticos dos bloquistas.

Eleito deputado cinco vezes (1999, 2002, 2005, 2009 e 2011, sempre por Lisboa), foi também candidato às eleições presidenciais de 2006, ficando em quinto lugar.

Em número dois na lista do BE aprovada hoje na distrital de Braga surge Ricardo Cerqueira, professor e músico, trabalha atualmente no Conservatório de Música do Porto. É deputado na Assembleia Municipal de Vila Verde, em Braga.

Segue-se na lista Norberta Grilo, 52 anos, natural de Braga e inspetora do trabalho desde 2001. É licenciada em Engenharia Biológica e deputada municipal e membro da assembleia de freguesia de Lamaçães.

Em quarto lugar surge Joana Neiva, 27 anos, psicóloga, natural de Barcelos. É mestre em Psicologia Aplicada pela Universidade do Minho, com formação em trauma, temáticas LGBTQIA+, violência doméstica e de género.

Segundo fonte partidária adiantou à Lusa, o BE está a ponderar indicar também Luís Fazenda e Fernando Rosas, ambos históricos fundadores do BE, para encabeçarem listas nestas legislativas, em Leiria e Aveiro -- notícia avançada pelo Expresso esta semana.

O BE elegeu pela primeira vez em Aveiro, Braga e Leiria nas legislativas de 2009.

Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, o BE elegeu cinco deputados, dois por Lisboa (Mariana Mortágua e Fabian Figueiredo), e foi a quinta força política mais votada com 4,36% dos votos a nível nacional.

De acordo com os estatutos do BE, compete à Mesa Nacional, sob proposta das assembleias distritais e regionais e da Comissão Política, decidir sobre "a primeira candidata ou candidato das listas à Assembleia da República e Assembleias Legislativas Regionais, no caso de círculos com até três deputadas ou deputados, e sobre o primeiro quinto de candidatas e candidatos nos restantes círculos".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na semana passada, numa comunicação ao país, que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.

