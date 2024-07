O número de agregados familiares abrangidos pela operação da Engie Energy Access corresponde a mais de 1,2 milhões de pessoas, em dez das 11 províncias de Moçambique, disse a empresa francesa, em comunicado.

A firma "iniciou a sua atividade em 2019 e é o único operador de energia renovável no país que oferece soluções energéticas fora da rede, de ponta a ponta, incluindo sistemas solares domésticos e mini-redes", adiantou.

Para consolidar a sua presença no território moçambicano, a Engie Energy Access disse que vai lançar na sexta-feira, em Maputo, "um sistema solar doméstico de grandes dimensões, com maior capacidade para alimentar televisores de 32 polegadas e até oito lâmpadas, para dar energia renovável para os clientes".

Citado na nota, o diretor-executivo da Engie Energy Access, Gillian-Alexandre Huart, afirmou que a atividade da empresa em Moçambique passa por um momento decisivo, assinalando que as recentes revisões legislativas do Governo moçambicano e os próximos incentivos fiscais serão fundamentais para atrair mais investimentos para o setor e para acelerar o acesso à energia para todas as famílias moçambicanas até 2030.

O Governo moçambicano tem apontado as energias renováveis como contributo importante para o alcance da meta de acesso universal à energia, até 2030, através de soluções fora da rede nacional.

