O número de pessoas internadas continua a subir havendo atualmente 27.914 pacientes hospitalizados e 3.228 desses internados nos cuidados intensivos.

Um novo Conselho de Defesa, dedicado à pandemia, vai acontecer na quarta-feira no Palácio do Eliseu, reunindo novamente as autoridades francesas e os especialistas de saúde sobre possíveis medidas suplementares para combater a pandemia no país.

Ainda nas últimas 24 horas foram detetados 4.347 novos casos de contágio no país e com estes o total de casos positivos registados em França é até agora de 3.201.461.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

