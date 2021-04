O projeto visa "criar oportunidades económicas nas zonas urbanas desfavorecidas", refere uma nota de imprensa da Embaixada da França em Maputo, distribuída à comunicação social.

A iniciativa, dirigida pela Associação para o Empoderamento Económico da Rapariga - MUVA, vai ser conduzida na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique.

"O objetivo do financiamento é melhorar a igualdade de género, garantindo o acesso efetivo dos jovens, particularmente das mulheres", acrescenta-se na nota.

A cerimónia de assinatura do memorando para o financiamento está marcada para quinta-feira na capital moçambicana e contará com a presença do embaixador da França, Secretário de Estado da Juventude e Emprego e presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo.

