Os países convidados pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, para participar na reunião de quarta-feira são, além do Canadá, aliado da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental): Noruega, as três repúblicas bálticas (Lituânia, Letónia e Estónia), República Checa, Grécia, Finlândia, Roménia, Suécia e Bélgica, segundo duas fontes diplomáticas.

Alguns dos países poderão participar por videoconferência, indicaram os diplomatas.

O palácio do Eliseu (sede da presidência da República francesa) não respondeu ainda ao pedido de comentário, segundo indicou a estação televisiva.

ANC // SCA

Lusa/Fim