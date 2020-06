Do número total de mortes por covid-19, 19.346 morreram em hospitais, e 10.497 em lares de terceira idade e centros de acolhimento.

Este registo não era atualizado há vários dias e mostra uma diminuição significativa do número de mortes em lares, noticia a agência EFE.

A França regista ainda 8.536 pessoas internadas devido ao novo coronavírus, após se terem registado 152 altas no último dia.

Dos doentes internados, 602 apresentam sintomas graves da infeção e estão hospitalizados em serviços de cuidados intensivos, registando-se menos 17 pacientes que no dia anterior.

A região parisiense, juntamente com o Gran Este, Auvergne-Rhône-Alpes e Hautes-de-France, continuam a ser as zonas mais afetadas, com 74% dos casos do país.

As autoridades de saúde franceses continuam preocupadas com a circulação da covid-19 no território ultramarino da Guiana Francesa, onde procuram controlar a propagação da pandemia, apesar de no região metropolitana a situação estar estável e onde se controla o aparecimento de possíveis focos de contágio.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 505.500 mortos e infetou mais de 10,32 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

