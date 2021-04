Após quase um mês de confinamento, a França prepara um desconfinamento faseado a partir de 03 de maio, com a abertura das escolas no final de abril e o fim das restrições de viagens entre diferentes regiões, informou hoje o executivo francês após o habitual Conselho de Ministros ao Palácio do Eliseu.

Já as esplanadas dos bares e restaurantes vão possivelmente abrir entre 13 e 17 de maio, uma abertura muito esperada pelos empresários da restauração que têm os seus estabelecimentos fechados desde fim de outubro.

Desde terça-feira morreram 316 pessoas em França devido à covid-19, perfazendo um total de 101.881 óbitos.

Há atualmente 30.954 pessoas internadas nos hospitais e 5.959 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos, menos 25 pessoas do que na véspera.

Nas últimas 24 horas foram detetados 34.968 novos casos de covid-19, num total de 5.374.288 casos confirmados no país desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.046.134 mortos no mundo, resultantes de mais de 142,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

