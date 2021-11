Na inauguração, na sexta-feira, da 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, Ding Tian disse que o intercâmbio cultural e artístico "veio enaltecer", durante a pandemia da covid-19, "a importância da construção de uma comunidade de futuro partilhado para a humanidade", de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Para desenvolver o papel de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, consagrado no 14.º plano quinquenal do Estado chinês, esta edição da semana cultural integra novos elementos, como o concurso da criação de vídeos promocionais sobre os países lusófonos, o ciclo de exposições artísticas "Policromias Lusófonas" e 'workshops' dos países de língua portuguesa, a decorrer desde junho, em formatos 'online' e 'offline'.

Na página eletrónica da semana cultural, 18 programas culturais vão dar a conhecer peças de ópera Huangmei da província chinesa de Anhui (leste), música, dança, teatro, artesanato e gastronomia dos nove países participantes no Fórum: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e China.

Mais de 180 estudantes, de mais de 20 instituições de ensino superior chinesas, lusófonas e de Macau participaram, com um total de 50 trabalhos, no concurso de criação de vídeos promocionais sobre os países de língua portuguesa, cujos prémios foram entregues na mesma ocasião.

Os trabalhos "Estou Te Esperando em Angola", "Café do Brasil", "Guiné Bissau", "Um dia em Portugal", "Olá! Eu chamo-me São Tomé e Príncipe", "Em Timor-Leste há uma lenda fantástica" foram distinguidos com o "prémio vencedor".

No âmbito do ciclo de exposições "Policromias Lusófonas", as obras de Inu Bere, de Timor-Leste, vão estar patentes ao público, entre 19 de novembro e 05 de dezembro, decorrendo paralelamente um 'workshop' temático deste país.

A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum de Macau.

Este fórum tem um secretariado permanente, reúne-se a nível ministerial a cada três anos e integra, além da secretária-geral e de três secretários-gerais adjuntos, oito delegados dos países de língua portuguesa.

Cinco conferências ministeriais do Fórum de Macau foram realizadas no território em outubro de 2003, setembro de 2006, novembro de 2010, novembro de 2013 e outubro de 2016, durante as quais foram aprovados Planos de Ação para a Cooperação Económica e Comercial.

Inicialmente prevista para 2019, a sexta conferência ministerial foi adiada para junho de 2020, devido à pandemia da covid-19, continuando, até agora, sem data marcada.

