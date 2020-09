Em comunicado, a empresa pública de produção e distribuição de eletricidade Electra refere que, "devido às más condições atmosféricas", tem registado "avarias nas redes de transporte e distribuição de eletricidade, com perturbações no fornecimento de energia em várias localidades".

"As nossas equipas estão no terreno a fazer todos os possíveis para a reparação das avarias que vão surgindo. Contudo, nas situações em que os cabos se encontram submersos, só será possível a reparação assim que as condições atmosféricas e de segurança permitirem", alerta a empresa.