Forças governamentais moçambicanas assaltam base "estratégica" de rebeldes em Macomia

As forças governamentais moçambicanas, com apoio do Ruanda e da SADC, tomaram uma base dos insurgentes considerada estratégica no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, informou o chefe de Estado, Filipe Nyusi.