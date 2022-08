O acesso à sede do partido, situado no centro de Bissau, esteve interdito durante grande parte do dia pela presença de um dispositivo das forças de segurança, depois de um juiz ter impedido o início do congresso do partido, que estava previsto para hoje.

A sede do PAIGC, que se situa na Praça dos Heróis Nacionais junto à Presidência, esteve cercada desde as primeiras horas da manhã pelas forças de segurança guineense.

"Como podem constatar sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma disposição legal que suporte tal medida estamos a ser impedidos de aceder à nossa sede. Explicamos às forças de ordem aqui instaladas que nós ontem tivemos a informação dessa solicitação ao Ministério do Interior para a não realização do congresso", afirmou aos jornalistas o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira.

O líder do partido e outros dirigentes tentaram sem sucesso entrar na sede, tendo sido impedidos pelas forças de segurança que se encontravam no local.

O congresso do partido, o maior da Guiné-Bissau, tem sido sucessivamente adiado desde fevereiro.

MSE // CC

Lusa/Fim