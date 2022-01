Forças Armadas Portuguesas aumentaram 1.007 efetivos, totalizando 27.741 em 2021

As Forças Armadas Portuguesas cresceram 1.007 efetivos em 2021, num total de 27.741 efetivos, excluindo militares na reserva fora da efetividade de serviço, com as candidaturas a registarem igualmente um aumento, anunciou hoje o Ministério da Defesa.