O ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, disse na quarta-feira ao canal privado STV que Maputo aguardava a chegada do contingente da SADC hoje, assegurando que o executivo moçambicano já assinou o acordo que formaliza o convite aos Estados da África Austral, para o envio de uma missão militar.

"Nós estamos expectantes que dia 15, a partir de amanhã [hoje], a força chegue. Agora, pode ser que haja um ou outro motivo que impossibilite a chegada, isso já não está na nossa responsabilidade", afirmou Neto.

Em declarações à Lusa, fonte do Ministério da Defesa Nacional garantiu que "os militares da SADC que vêm apoiar na luta contra o terrorismo ainda não estão no território nacional".

O destacamento da força "pode acontecer a qualquer momento, desde que se ultrapassem alguns pormenores de ordem formal", prosseguiu.

O adiamento da chegada do contingente da SADC acontece depois de no último sábado a ministra da Defesa da África do Sul, Nosiviwe Mapisa-Nqakula ter "lamentado" que um contingente militar do Ruanda tenha chegado a Moçambique antes da força da África Austral.

"Independentemente do acordo bilateral, seria expectável que a intervenção do Ruanda para ajudar Moçambique acontecesse no âmbito do mandato regional decidido pelos chefes de Estado da SADC", declarou a governante, em entrevista à televisão pública sul-africana SABC.

Na sexta-feira, um contingente de mil homens do Ruanda (país que não faz parte da SADC), destacado para apoiar as forças moçambicanas no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, chegou ao país, no âmbito de entendimentos bilaterais.

Na segunda-feira, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, reiterou que a SADC abriu espaço para que o país recebesse apoios bilaterais no combate contra o terrorismo em Cabo Delgado, considerando que o país é "soberano".

Grupos armados aterrorizam a província desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há mais de 2.800 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 732.000 deslocados de acordo com as Nações Unidas.

PMA // LFS

Lusa/Fim