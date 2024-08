Cerca das 19:30, o fogo estava a ser combatido por 52 bombeiros auxiliados por 19 viaturas, mas a situação "complicou-se, pois as chamas propagaram-se a mais veículos", acrescentou Pedro Dias, do Comando Sub-regional de Lisboa do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

As chamas já consumiram um número indeterminado de viaturas e propagaram-se a outros carros, estando a ser mobilizados para o local veículos de combate com espuma e veículos com autoescadas (meios elevatórios), frisou.

O alerta para o fogo, que está a consumir um armazém de veículos de aluguer na zona industrial do Prior Velho, foi dado por chamada telefónica, às 17:58.

Não há registo de danos pessoais, nem de alastramento das chamas a armazéns próximos, concluiu Pedor Dias.

